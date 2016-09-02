Сирия рекламирует пляжи в Тартусе в видео для привлечения туристов

Министерство туризма Сирии записало рекламное видео, отображающее живописные пейзажи страны.

Для улучшения притока туристов сирийское Министерство туризма решило снять рекламный ролик, который бы показывал все красоты страны. Общедоступным он стал в сети 29 августа.

На нем можно увидеть портовый курортный город Тартус, находящийся под официальным контролем Дамаска, а также притягательные пляжи Сирии на побережье Средиземноморья. В конце видео появляются слова: «Сирия всегда прекрасна».

О том, что в стране с 2011 года идет гражданская война, авторы рекламного ролика не сказали.

Война в наименьшей степени затронула курортные зоны в Тартусе и Латакии, где находится главный морской курорт страны – Шатт-аль-Азрак. По данным «Федерального агентства новостей», Париж и Брюссель пережили в несколько раз больше террористических атак, чем прибрежные территории этих провинций.

По данным Министерства туризма Сирии, число отдыхающих в Латакии в июле 2016 года возросло на 30% по сравнению с показателями того же месяца прошлого года. Однако оно не уточняет, увеличился ли поток в курортные зоны за счет числа жителей других городов Сирии или это были иностранные посетители.