На картошку вслед за Бродским

В 1965 году поэт Иосиф Бродский, показательно осужденный ленинградским судом за тунеядство и отправлен на поселение в деревню Норинская Архангельской области

Sobesednik.ru советует всем любителям внутреннего туризма посетить места ссылки Иосифа Бродского в Архангельской области.

В 1965 году поэт Иосиф Бродский, показательно осужденный ленинградским судом за тунеядство, пообещал своей квартирной хозяйке, жившей в деревне Норинская, выкопать всю картошку. Но не сдержал слово: его освободили раньше, чем поспел урожай. Сегодня путь в Норинскую — один из самых популярных и интересных туристических маршрутов.

Дорога «к Бродскому» по трассе М8 Москва—Северодвинск лежит через знаменитые Холмогоры, откуда начал свой путь в Москву Михайло Ломоносов. Дальше — поселок Октябрьский (центр Устьянского района). Ему тоже есть чем гордиться. Несколько лет назад тут открыли современный центр лыжного спорта «Малиновка» с лыжными трассами, площадками для занятий слаломом, сноубордом, тюбингом. Снег подсыпают пушками, так что покрытие держат до середины апреля, а кататься можно хоть в купальниках. Что нам те Европы!

Деревня Левоплосская с недавних пор стала центром сельского туризма. Здесь успешно — без рекламы, посредством одного сарафанного радио — действует гастрономический и рыболовный тур «Сытый сумеречник». Стоит гостю появиться в селе — его тут же берут под руки и ведут в горницу, где всё, как в старину: с иконой в красном углу, прялкой, печкой, чугунным утюгом и самоваром. Фольклорный коллектив исполняет народные песни и угощает копченой рыбой, домашним самогоном, приглашает станцевать кадриль. Душа туриста разворачивается буквально нараспашку... пока не наступит утро.

Деревня Левоплосская с недавних пор стала центром сельского туризма Фото: Shutterstock

В деревне Якушевская, в гостевом доме «У Степановны» (такое отчество имела бывшая хозяйка, нынешнюю зовут Галина Сергеевна) вас ждет точно такой же теплый, даже горячительный прием. Поэтому, если вы хорошенько «наелись» накануне, стоит поторопиться дальше, на встречу с местами, хранящими память о ссыльном поэте.

В поселке Коноша, где Бродского расконвоировали, многое связано с именем поэта. Можно осмотреть дом, в котором располагался комбинат бытового обслуживания. Именно здесь в последние годы ссылки Бродский работал разъездным фотографом. В магазинах продают его любимые пряники с его же цитатами. В местной библиотеке с творчеством Бродского знакомит интерактивная программа.

Конечный пункт путешествия — Норинская, где поэт прожил 18 месяцев до самого освобождения. В прошлом году тут открыли Дом-музей Бродского — его выкупили уже в аварийном состоянии и восстановили по архивным фотографиям и воспоминаниям очевидцев. Каким-то чудом удалось отыскать керосиновую лампу поэта и фотобачок, в котором он проявлял пленки. С остальными экспонатами помогли исследователи творчества. Коношской больнице в 2004 году присвоили имя поэта. И каждый год 24 мая здесь проводят день его памяти.