Турист отказался заявлять в полицию на бросивших его компаньонов

Травмированный турист, которого тургруппа бросила в горах из-за боязни опоздать на самолёт, не заявил в полицию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после истории с брошенным туристом МЧС призвало всех туристов, планирующих активный отдых, сознательно подходить к планированию путешествия и выбору компаньонов.

Представитель краевого главка МВД пояснил РИА «Новости», что в настоящее время от пострадавшего туриста никаких заявлений не поступало.

«Но мы держим ситуацию на контроле», — заключил он.

В Следственном комитете региона также рассказали, что к ним никаких заявлений от пострадавшего не поступало.

Представитель МЧС добавил, что спасатели доставили мужчину на стоянку, но он отказался от медицинской помощи. Спасатели подчеркнули, что не владеют информацией о местонахождении пострадавшего в настоящий момент.

Напомним, что тридцатилетний мужчина серьёзно повредил связки на ноге и не мог самостоятельно двигаться по горной местности. Четверо его компаньонов оставили мужчину из боязни опоздать на самолёт. О происшествии сотрудникам МЧС сообщила мать пострадавшего.