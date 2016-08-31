Турция может привлечь туристов возможностью платить рублями

Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи предложил приезжающим отдыхать россиянам расплачиваться за все национальной валютой.

«Россияне должны платить в Турции рублями», – пишет «Интерфакс» со ссылкой на министра, выступавшего 31 августа на российско-турецком медиафоруме в Анталии. Он также заметил, что эта мера может помочь добиться прежнего потока отдыхающих из России.

Турпоток российских туристов в Турцию стремительно упал после охлаждения отношений между странами. Как отмечает министр, к июлю текущего года он стал меньше на 70-80%, поэтому его уровень необходимо восстановить и повысить.

Помимо этого, решается вопрос обеспечения и улучшения безопасности нахождения туристов на территории страны. Работа в этом направлении ведется совместно с экспертами из России.

Мэр Анталии Мендес Тюрель, в свою очередь, отметил, что на регион приходится 66% от всего потока отдыхающих в стране, где россиян – подавляющее большинство. Помимо этого, тысячи приезжающих из России приобрели здесь недвижимость, добавил губернатор Анталии Мюнир Каралоглу. Он также надеется, что этот показатель будет дальше расти.

Российско-турецкий медиафорум проходит в этом году в первый раз, однако организаторы надеются, что он вскоре станет ежегодным.