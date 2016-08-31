Спасенный в "Ергаках" турист утверждает, что шел без группы

Спасенный в парке в Красноярском крае турист рассказал о том, что продвигался по маршруту совершенно один.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что группа туристов якобы бросила товарища, повредившего ногу, в парке «Ергаки» в Красноярском крае. В полицию с заявлением по этому поводу никто не обращался.

Как рассказал порталу Life турист Денис Гаврилкин, по маршруту в природном парке «Ергаки» он передвигался один. Неожиданно он наступил на неустойчивый камень и вывихнул ногу. По словам Гаврилкина, у него был тяжелый рюкзак, поэтому он не смог самостоятельно двигаться дальше.

Гаврилкин отметил, что он сам обратился к спасателям, которые помогли ему добраться до ближайшей базы. От госпитализации турист отказался. Сейчас он находится на одной из баз парка «Ергаки». Когда его нога заживет, он отправится домой в Москву.