Туризм
Источник: Life
14:41, 31 Августа 2016 Версия для печати

Спасенный в "Ергаках" турист утверждает, что шел без группы

Спасенный в парке в Красноярском крае турист рассказал о том, что продвигался по маршруту совершенно один.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что группа туристов якобы бросила товарища, повредившего ногу, в парке «Ергаки» в Красноярском крае. В полицию с заявлением по этому поводу никто не обращался.

Как рассказал порталу Life турист Денис Гаврилкин, по маршруту в природном парке «Ергаки» он передвигался один. Неожиданно он наступил на неустойчивый камень и вывихнул ногу. По словам Гаврилкина, у него был тяжелый рюкзак, поэтому он не смог самостоятельно двигаться дальше.

Гаврилкин отметил, что он сам обратился к спасателям, которые помогли ему добраться до ближайшей базы. От госпитализации турист отказался. Сейчас он находится на одной из баз парка «Ергаки». Когда его нога заживет, он отправится домой в Москву.

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Цыганкова Валерия

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