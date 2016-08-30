Можно ли заразиться Зикой в Таиланде, есть ли клещи в Болгарии и другие отпускные страшилки

Зика есть и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в Камбодже, и в Индонезии

Sobesednik.ru рекомендует обратить внимание на опасности, которые могут подстерегать на отдыхе в различных частях света.

В отпуске мы становимся беспечными в отношении собственного здоровья. Мы тщательно прячем наличные деньги, сторонимся подозрительных людей, но порой забываем даже о банальных мерах предосторожности на случай болезни.

Выбирая, где поселиться в тропической стране, обязательно нужно выяснить, нет ли поблизости водоемов со стоячей водой. Именно в них размножаются комары, которые переносят тропические лихорадки.

Тропические лихорадки – не только для «диких» туристов

Турист-отпускник во всем мире делится на две категории: тех, кто покупает готовый тур, и тех, кто отправляется в страну назначения «диким» образом, без помощи туристического агентства. Пути первых и вторых практически не пересекаются: организованные туристы держатся вблизи своего отеля и за пределы, как правило, выбираются только в составе группы смотреть на достопримечательности. Туристы самостоятельные едут куда хотят и бывают там, куда организованные практически не попадают. И даже не собираются – особенно в жарких странах, так как считают это опасным в плане инфекций. При этом многие из них уверены, что такого риска не существует, если жить в большом отеле, ходить на пляж, не ездить в джунгли и деревни и вообще не покидать города.

Тропические лихорадки – желтую, Денге, Чикунгунья и другие – переносят комары, которые обитают и в городах Фото: Global Look Press

Увы! Тропические лихорадки – желтую, Денге, Чикунгунья и другие – переносят комары, которые обитают и в городах. Не случайно в тропических странах территорию отелей все время окуривают специальными составами, повсюду можно увидеть антимоскитные сетки и «улавливатели», а также объявления о том, что лучше пользоваться кондиционером и не открывать окна. В городских магазинах и аптеках – изобилие фумигаторов и репеллентов, а в каждой городской больнице мгновенно сделают анализ на любую из тропических лихорадок, потому что заболеть ими может, к сожалению, любой местный житель или турист.

Вирус Зика – не только в Бразилии

Вирус Зика, вспышка которого началась в прошлом году в Бразилии и который уже распространился почти на 60 стран мира, в реальности давно известен. И познакомиться с ним можно не только в Южной Америке, но и в Африке, и даже в Азии, где российские туристы бывают несравнимо чаще. Зика есть и в Таиланде, и во Вьетнаме, и в Камбодже, и в Индонезии. Однако там он никогда не считался опасным, так как вызывал легкое заболевание с небольшой температурой и сыпью, которое проходило само без последствий. Микроцефалию у новорожденных, чьи матери переболели лихорадкой Зика, врачи стали отмечать только в странах Южной и Латинской Америки – почему, пока неизвестно.

По некоторым версиям, это особенность местной разновидности вируса или населения. Вирусологи говорят, что в Азии опасаться нечего, а вот с поездками в Бразилию и соседние страны стоит повременить беременным и мужчинам, чьи жены ждут ребенка. О Зике известно, что вирус передают комары рода Aedes, кроме того, им можно заразиться половым путем.

Клещи – не только в тайге

Одно из самых опасных и распространенных заблуждений российских туристов – насчет клещей: что они кусают только в серьезных лесах, а энцефалитные и вовсе только в сибирской тайге. Однако Роспотребнадзор ежегодно фиксирует так называемые завозные случаи клещевого боррелиоза (довольно тяжелой болезни, которая поражает самые разные органы и системы) – из Болгарии, Чехии и других европейских стран, а также из Азии – Непала, Таиланда и пр.

Роспотребнадзор ежегодно фиксирует так называемые завозные случаи клещевого боррелиоза Фото: Global Look Press

Что касается клещевого энцефалита, то он есть буквально по всей Европе – от Прибалтики до Болгарии, от Финляндии до Австрии. И во Франции, и в Италии, и в Японии, и в Китае – тоже. Есть клещи-переносчики и в Крыму: по данным Роспотребнадзора, в 10 из 22 районов Крыма (в том числе в Ялте, Севастополе, Судаке, Феодосии, Алуште и Симферополе) существует риск зара­зиться после укуса клеща энцефалитом. Как видите, прививка или, по крайней мере, бдительность и готовность, обнаружив клеща, сразу обратиться за помощью к врачам нужна не только в сибирской глубинке, но и там, где совершенно не ждешь подвоха.

Малярийный комар – не только по ночам

Любители путешествовать по Азии и Африке знают об опасности малярии. В некоторых африканских странах малярия – такой же частый повод для обращения к врачу, как и ОРВИ: у любого, кто жалуется на лихорадку, по умолчанию подозревают эту тяжелую болезнь. Все знают, что малярией заражаются через укус комара, однако многие уверены, что атакуют малярийные кровососы только в темноте и исключительно в сельской местности. Увы, это не так: получить малярию можно и в городе, а комару, который ее переносит, совершенно все равно, какое время суток на дворе. Он действительно чаще кусает с наступлением темноты (которая в южных странах сменяет день довольно рано), однако другое время суток в этом плане отнюдь не безопасно.

Прививки от малярии, как, например, от энцефалита или желтой лихорадки, не существует. Профилактика заражения – специальные препараты, которые начинают принимать задолго до поездки, а на месте – все те же правила, что используются для защиты от комариных укусов и дома: закрытая одежда, репелленты, окуривание помещения и пр.

Важно

Считается, что малярия – проблема очень влажных стран, где много рек и болот. Это неправда: в числе эндемичных (то есть опасных) по этому заболеванию мест, например, ОАЭ, Непал, Таджикистан и Азербай­джан.

Кстати

Клещи могут быть разные и переносить не только энцефалит и боррелиоз, но и другие заболевания: например, азиатские при укусах могут передавать риккетсии – бактерии, которые вызывают острые лихорадки, в том числе сыпной тиф или лихорадку цуцугамуши. Одеться так, как в нашем климате, в Азии, например, проблематично, поэтому на первый план выходят взаимоосмотры и использование отпугивающих средств. Если был обнаружен присосавшийся клещ, нужно сразу обратиться к врачу на месте, независимо от того, в какой точке мира это произошло.