Российским чартерам осталось найти самолёты для полёта в Турцию

Первый полёт в Турцию на чартерном рейсе из Москвы ожидается 2 сентября.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что российские туроператоры начали формировать пакетные туры в Турцию. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что туроператоры решили сосредоточить свои усилия на создании туристических программ для регионов страны, где выбор туров в бархатный сезон заметно меньше, нежели в Москве и Санкт-Петербурге.

Согласно данным Ассоциации в НТК «Интурист», первая программа Москва – Анталия стартует 2 сентября. Она будет выполняться пять раз в неделю на рейсах турецких авиалиний до конца октября. Одним из первых туроператоров, предоставляющим чартеры в Турцию, станет «TUI Россия».

Источник в АТОР добавил, что допуск на полёты в Турцию у российских чартеров уже есть, им осталось только получить слоты у турецкой стороны и найти самолёты.