Туризм
Источник: ТАСС
15:37, 28 Августа 2016 Версия для печати

Запрет на чартеры в Турцию отменили российские власти

Чартеры в Турцию
Чартерные рейсы из РФ в Турцию возобновлены
Фото: Global Look Press

Дмитрий Медведев снял запрет на чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России обсуждали возможность возобновления чартерных рейсов из РФ в Турцию.

Как передает ТАСС, премьер-министр России подписал постановление о возобновлении чартерных авиаперевозок между Россией и Турцией. Снятие ограничений на чартерное авиасообщение также подтвердили и в Министерстве транспорта России.

Российские авиакомпании уже начали подавать заявки в Росавиацию на осуществление чартеров в Турцию. В это же время в постановлении Медведева рекомендовано авиаперевозчикам обеспечить дополнительные меры безопасности своим клиентам.

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