Запрет на чартеры в Турцию отменили российские власти

Чартерные рейсы из РФ в Турцию возобновлены

Дмитрий Медведев снял запрет на чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России обсуждали возможность возобновления чартерных рейсов из РФ в Турцию.

Как передает ТАСС, премьер-министр России подписал постановление о возобновлении чартерных авиаперевозок между Россией и Турцией. Снятие ограничений на чартерное авиасообщение также подтвердили и в Министерстве транспорта России.

Российские авиакомпании уже начали подавать заявки в Росавиацию на осуществление чартеров в Турцию. В это же время в постановлении Медведева рекомендовано авиаперевозчикам обеспечить дополнительные меры безопасности своим клиентам.