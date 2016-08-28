Как побывать в Бразилии и остаться живым

Корреспондент Sobesednik.ru прогулялась по злачным местам олимпийского Рио-де-Жанейро.

Прошедшая в Рио Олимпиада привлекла в «страну диких обезьян» несметное количество любителей спорта и экзотики. С последней, к слову сказать, в Бразилии всегда было все в порядке. При желании вы можете найти здесь приключение на одну ночь или любовь всей своей жизни. Американцы и европейцы обожают местных пышнотелых красоток и часто вступают с ними не только в сексуальные отношения, но и в законный брак.

Итак, если вы приехали за развлечениями, следуйте главному бразильскому правилу: «Мы живем сегодня, получайте удовольствие, не откладывая на потом!». Даже днем на каждом углу в Рио туристам предлагают наркотики и продажных женщин. Особенно драгдилеры и сутенеры любят большие площади возле церквей, ничуть не стесняясь полицейских патрулей и поющих религиозные песни верующих. «Эй, гринго, нужен кокаин?» прокричат тебе с противоположного конца улицы. – Трава? Зачем же ты тогда приехал в Бразилию?»

С наступлением темноты загорелые и накачанные алкогольными коктейлями туристы перебираются в ночные клубы Фото: Global Look Press

На знаменитом пляже Копакабана то тут, то там чувствуется запах марихуаны. Молодые люди курят косячки абсолютно открыто, не обращая внимания на окружающих и правоохранительные органы. Наркотики обычно продают разносчики бутербродов и торговцы пляжными полотенцами. От образа скромной «девушки из Ипанемы», созданного одноименной песней, в Рио не осталось и следа. Сегодня здесь все чаще можно увидеть юных бразильянок в откровенных бикини, которые пьют пиво и ругаются матом.

Неподалеку щебечут вызывающе одетые трансвеститы, и этому тоже никто не придает значения. Американская культура, которую в Бразилии почитают как «Отче наш», привнесла новые законы: теперь вы не имеете права открыто назвать гея геем, за это вам грозит штраф и тюремное заключение.

– Как же мне обращаться к вам? – спрашиваю я у продавца кокосовой воды в женском платье.

– Регина! – вильнув узкими бедрами, радостно сообщает разукрашенный мужик. – Я – такая же женщина, как и ты!

Еще больше о мире секса Бразилии можно узнать, заглянув в обычную телефонную будку на дороге. Все они пестрят объявлениями об услугах интимного характера. Особенным спросом пользуются гермафродиты – красивые женщины с огромными пенисами. Час с гермафродитом обойдется вам примерно в 2000 рублей. Конечно, если вы знаете, как применить такого удивительного человека в постели.

С наступлением темноты загорелые и накачанные алкогольными коктейлями туристы перебираются в ночные клубы. Сюда же слетаются местные девушки в надежде встретить заграничного принца и сбежать из родной страны. Вот почему на улицах Рио раздают бесплатные презервативы. Ведь любовь и секс здесь так же спонтанны, как кратковременный дождь или курс доллара.

Чтобы остаться живым и не лишиться сумки и денег, не вступайте в разговоры с незнакомцами Фото: Global Look Press

Но старожилы «города Бога» предостерегают: чтобы остаться живым и не лишиться сумки и денег, не вступайте в разговоры с незнакомцами. Не принимайте из их рук коктейли и другие угощения, в них часто подмешивают снотворное, чтобы лишить вас бдительности и ограбить. Иногда такие трюки проделывают таксисты, угощая подвыпивших пассажиров конфетами с быстродействующим наркотиком. Под утро вы можете обнаружить себя полураздетым в придорожной канаве. И это еще цветочки. Мало кто знает, что в Бразилии до сих пор похищают людей с целью продажи на органы или в рабство. Здесь нужно всегда быть начеку. Но если вы знаете правила жизни в Бразилии и не рискуете своей жизнью напрасно, провести незабываемые каникулы здесь можно и нужно.

1. Самой популярной косметической операцией в Бразилии является уменьшение объема желудка. Часто она входит в стандартную медицинскую страховку. Толстых людей здесь даже больше, чем в Америке.

2. Основной жест бразильцев – поднятый вверх большой палец. Это означает «привет», «пока», «все хорошо», «будьте здоровы».

3. Бразильцы верят в лотереи и активно покупают лотерейные билеты каждый месяц.

4. Бразильцы дарят на праздники четное количество цветов. Это нормально – увидеть, например, невесту или именинницу с двумя розами в руках.

5. Во время еды они держат нож в левой руке, а вилку в правой.