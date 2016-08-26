Туризм
Источник: РИА "Новости"
11:35, 26 Августа 2016 Версия для печати

Путин поручил присвоить всем санаториям в РФ "звездность"

Правительство разработает стратегию развития санаторно-курортного комплекса в РФ и введет «звездность» для санаториев.

Как сообщило РИА «Новости», президент России Владимир Путин 26 августа провел в городе Белокуриха в Алтайском крае заседание президиума Государственного совета. Главной темой заседания стали меры по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ.

Путин в ходе заседания поручил правительству РФ до марта 2017 года подготовить стратегию развития санаторно-курортного комплекса России. Стратегия должна определить порядок привлечения финансов в курортную сферу. Путин также предложил ввести систему оценки категорий санаториев по аналогии с оценкой категорий отелей: «Считаю, нужно разработать и четкие критерии введения системы категорий для санаториев по аналогии с так называемыми звездами гостиниц».

Президент подчеркнул, что стратегия развития санаторно-курортного комплекса РФ, которую будет разрабатывать правительство, позволит привлечь инвестиции в российскую курортную сферу и повысить качество российских курортов и санаториев.

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