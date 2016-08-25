Туризм
Источник: Зарубежные СМИ
16:52, 25 Августа 2016 Версия для печати

Землетрясение стоило $1 млрд экономике Италии, $500 млн – страховщикам

Убытки итальянской экономике от землетрясения превысили $1 млрд. Пострадали и объекты культурного наследия страны.

Ранее Sobesednik.ru писал, что число жертв после трагедии выросло до 247 человек, без крова осталось более 1000 итальянцев.

Страховой ущерб от произошедшего 24 августа мощного землетрясения в центральной Италии также немал и составляет примерно 500 млн долларов. Кроме того, по оценкам экспертов, он может оказаться больше, чем после землетрясения в Италии 2009 года. Тогда Generali должна была выплатить 100 млн евро, Axa – 41 млн евро, Hannover Re – 11,2 млн евро, Munich Re – 23 млн евро, сообщает Bloomberg.

Вместе с тем потери страховщиков в этом году могут быть ниже в связи с небольшим числом случаев страхования в центральном регионе страны. Так, по данным вышеупомянутой компании Generali, в центральной Италии застраховано только 20% от общего числа домохозяйств.

Искусствоведы надеются на отсутствие серьезного ущерба архитектуре, скульптуре и живописи, которые имеют большую культурную и историческую ценность. И хотя на данный момент Министерство культуры Италии заверило о безусловном приоритете спасения человеческих жизней, в четверг будет созвано экстренное заседание руководителей ведомства, целью которого будет оценка повреждений культурных объектов.

Сухорукова Анастасия

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Участница "Дома-2" пожаловалась на жестокую травлю дочери
15:07, 26 Августа 2016
Участница «Дом-2» Татьяна Африкантова рассказала Sobesednik.ru о травле дочери на проекте и опровергла уход Бородиной
»
У Берта Рейнольдса подозревают болезнь Паркинсона
14:55, 26 Августа 2016
Друзья легенды Голливуда актеры Берта Рейнольдса полагают, что он страдает от болезни Паркинсона
»
Риз Уизерспун готова к третьей части "Блондинки в законе"
14:49, 26 Августа 2016
Звезда Голливуда Риз Уизерспун серьезно рассматривает возможность снять еще один фильм из франшизы «Блондинка в законе»
»