"Росатом" создаст сверхпроводник для гигантского ускорителя частиц

В ЦЕРН началось создание нового крупнейшего в мире коллайдера при содействии госкорпорации «Росатом».

Как сообщает РИА «Новости», «Росатом» займется производством сверхпроводящих стрендов для строительства в ЦЕРН гигантского ускорительного комплекса FCC (Future Circular Collider), который называют «коллайдером будущего».

Агентство уточняет, что основной задачей коллайдера, производство которого уже началось, станет изучение физики микромира, в том числе для детального исследования свойств бозона Хиггса. Однако для экспериментов в области ядерной физики на новом гигантском ускорителе необходимо увеличение существующих мировых мощностей по производству сверхпроводников из сплава ниобия и олова в семь-восемь раз. При этом сами сверхпроводники должны иметь недоступные для мировой промышленности характеристики.

Известно, что новую промышленную технологию по производству перспективных сверхпроводящих проводов для проекта FCC отработает Чепецкий механический завод, который входит в топливную компанию «Росатома» ТВЭЛ.

По мнению экспертов, налаженное производство сверхскоростных стрендов для проектов по физике элементарных частиц поможет заводу сохранить наработанные уникальные компетенции и оборудование.