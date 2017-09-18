Павел Дуров ответил на обвинения в незаконном увольнении сотрудника

Создатель «ВК» и «Телеграм» Павел Дуров назвал ложными обвинения экс-менеджера ООО «Телеграф» в незаконном увольнении.

По словам бизнесмена, которые приводят «Ведомости», высказывания бывшего менеджера ООО «Телеграф» Антона Розенберга о незаконном увольнении Дуровым не соответствуют действительности. Павел Дуров заявил, что «Телеграф» в настоящий момент не имеет никакого отношения к подконтрольной ему компании Telegram LLC, поэтому решение об увольнении Антона Розенберга не могло быть в его компетенции. Бизнесмен отмечает, что серьезность заявлений Розенберга ставится под сомнения из-за состояния его здоровья. Дуров сообщил, что бывший сотрудник ООО «Телеграф» болен шизофазией: «От его семьи слышал, что человек страдает от психических заболеваний».

Ранее экс-менеджер ООО «Телеграф» Антон Розенберг обвинил Павла Дурова и его брата Николая в своем незаконном увольнении. Причиной Розенберг назвал конфликт на фоне ревности к своей будущей супруге, которой Николай Дуров якобы оказывал знаки внимания. Формальной причиной разрыва трудовых отношений указаны прогулы.