Что умеет "импортозамещенный" смартфон, сданный Медведевым

Премьер-министр России Дмитрий Медведев стал счастливым обладателем отечественного смартфона Inoi R7.

Гаджет ему презентовали в ходе III международной выставки «Импортозамещение».

«Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат», – заверил Медведева представитель фирмы-производителя.

Однако премьер не захотел стать пользователем продукта, который с натяжкой можно причислить к импортозамещенным. Из отечественного в телефоне – только доработка местными специалистами финской ОС Sailfish Mobile. Железо, как водится, китайское. Но если еще добавить, что 60% акций компании – разработчика упомянутой ОС – Jolla – принадлежат ныне российскому холдингу ЕСН, то процент импортозамещенности ощутимо повышается. А что, отличная стратегия: скупаем акции зарубежных производителей, русифицируем – готов продукт.

Inoi R7 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 212 (1 ГГц) с 2 Гб оперативки, 16 Гб встроенной памяти, двумя камерами: основной на 8 и фронтальной на 5 мегапикселей.

Ну, то есть камера неплоха. А вот в «Покемонов» уже, как говорится, «нипаиграть». Впрочем, о них и так придется забыть: смартфон не дружит с приложениями ни для iOS, ни для Android.

Зато это гарантирует пользователю полную независимость от App Store и Google Play. Прямо мечта депутата Ирины Яровой! И никаких тебе «фейсконтролей», как в новомодном iPhone 10 – все, что внутри, защищено по умолчанию полной изоляцией от внешних воздействий.

В общем, смартфон прекрасен, но Дмитрий Медведев тут же сдал его в подарочный фонд. Как того требует законодательство. Выкупить достижение оте­чественного телефоностроения стоимостью 11 900 руб. Медведев почему-то не захотел. Ну не можем же мы подумать, что он нацелился на покупку юбилейного iPhone 10, презентацию которого наряду с другими новинками провели на днях в Apple! Максимум на «восьмерку»!