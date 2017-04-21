За что отключили Zello – "рацию" дальнобойщиков и "Лиза Алерт"

Вслед за социальной сетью Linkedin от Роскомнадзора прилетело сервису Zello. Sobesednik.ru разбирался в ситуации.

Набравший популярность в России мессенджер (система голосовых чатов) Zello-рация будет заблокирован.

Сервисом Zello-рация (он действительно работает по принципу рации: можно зайти на интересующий вас канал и отправить сообщение, которое прослушают те, кто есть на канале) в мире пользуются 100 млн человек. Число зарегистрированных русскоязычных пользователей компания оценивает в 11 млн, из них ежедневно общаются 400 тыс.

Формальным поводом стало невыполнение компанией требования «закона Яровой» – хранить все данные, включая голосовые сообщения, в течение полугода. Операционный директор Zello Russia Вероника Заславская сообщила Sobesednik.ru, что сделать это невозможно: информация передается от устройства к устройству, а для хранения копий всех сообщений нужно купить сотни серверов, что сделает невозможным бесплатный сервис.

В компании не понимают, почему из всех мессенджеров, работающих по такому принципу, был выбран именно их. Однако один из чиновников Роскомнадзора проговорился, заявив, что «рацией» пользуются протестующие дальнобойщики. Но «рацией» пользуются «Лиза Алерт» (поиск пропавших людей), службы спасения, водители, помогающие друг другу на дороге, – всех их провайдеры обязаны «отрубить» по требованию чиновников.

Российских пользователей плавно, но настойчиво тянут в сторону китайской модели, где отключены все самые популярные в мире соцсети: Facebook, Twitter, Instagram и даже поисковик Google. Китайские власти не особо скрывают, что их не устраивает свободный доступ их граждан к критическим постам в адрес правительства и компартии.

Россияне пока не так покорны, как подданные КНР, поэтому действовать приходится осторожно: с наиболее популярными сервисами для интернет-общения ведут переговоры, уговаривают перенести серверы в Россию и полгода хранить данные. С менее популярными разговор короче: LinkedIn и Zello-рация – первые, кого принесли в жертву, на запросы «жертв» чиновники не торопятся отвечать. Очевидно, в Кремле оценили, что закрытие «середнячков» не приведет к социальному взрыву. Пускай пользователи пока просто свыкаются с мыслью, что Большой Брат следит за ними.