Врачи рассказали, как уберечься от влияния гаджетов на здоровье

Из 45% любителей проверить телефон ночью почти все заходили в соцсети, 75% слушали музыку, 57% смотрели фильмы

Телефон, планшет или компьютер ощутимо снижают качество сна, узнал Sobesednik.ru.

В век различных инноваций и компьютерных технологий мы заполучили одну из серьезных проблем – бессонницу, которая является симптомом целой группы нервных болезней. Россияне все чаще жалуются на плохой сон. Большинство неврологов сходятся во мнении, что часто причиной этому является активное использование гаджетов в вечернее и ночное время.

Несколько столичных и региональных медицинских центров собрали данные: 50,6% людей, приходивших на прием к неврологу, ответили положительно на вопрос, используют ли они телефон после того, как легли в постель.

Пациенты жаловались на различные недуги: головную боль, боли в спине, раздражительность, вялость, апатию, панические атаки.

Причины заболеваний требовали изучения, однако при лечении врачи среди прочего рекомендовали прекратить использовать гаджеты, в первую очередь телефоны и планшеты, хотя бы за час до сна. При повторных приемах большинство последовавших совету врача отмечали, что утром стали себя чувствовать более отдохнувшими и менее раздражительными, улучшилось качество сна.

Меры профилактики

1. За 60 минут до сна нужно исключить использование гаджетов, выключить все оповещения, поставить телефон в беззвучный режим, а лучше выключить его вовсе.

2. Чтобы избавиться от привычки тянуться к телефону, кладите его подальше от кровати вне поля зрения.

3. Перед сном примите ванну, приглушите в помещении свет, почитайте хорошую книгу – это поможет отвлечься и успокоиться.

Что показывают опросы?

Один из британских сайтов цифровых исследований опросил 2,8 тыс. молодых людей, как они используют гаджеты.

Каждый десятый проверял свой планшет или телефон до 10 раз уже после того, как лег в кровать. Из 45% любителей проверить телефон ночью почти все заходили в соцсети, 75% слушали музыку, 57% смотрели фильмы.

И что в итоге?

68% молодых людей были не так продуктивны днем на учебе, как требовалось, а четверть чувствовали себя очень уставшими.

Мнение эксперта: Бело-голубой свет экрана влияет на наши биоритмы

Дмитрий Пискунов, к.м.н., руководитель управления по работе с партнерами и медэкспертизе «АльфаСтрахование»:

– Влияние современных гаджетов на нервную систему и мозг человека еще изучены не в полной мере, однако силу этого влияния не стоит недооценивать. При засыпании у человека начинается выработка гормона мелатонина, и природным сигналом старта этого процесса является отсутствие яркого света.

Бело-голубой свет экрана от телефона, планшета или компьютера воспринимается головным мозгом как продолжение естественного дневного света. В результате организм тормозит выделение мелатонина. Если проблема становится ежедневной, происходит нарушение биоритмов и ощутимо снижается качество сна.