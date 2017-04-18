Технологии
Источник: Nation News
17:50, 18 Апреля 2017 Версия для печати

Смартфоны Huawei возглавили топ популярных китайских марок в РФ

В топ-5 лучших китайских смартфонов вошли Huawei, Alcatel, Xiaomi, Meizu и ASUS
В топ-5 лучших китайских смартфонов вошли Huawei, Alcatel, Xiaomi, Meizu и ASUS
Фото: Lino De Vallier / Global Look Press

Эксперты составили топ-5 лучших китайских смартфонов по соотношению «цена-качество» на российском рынке.

Как сообщает агентство Nation News, в топ вошли Huawei, Alcatel, Xiaomi, Meizu и ASUS.

Лидером списка стала продукция компании Huawei. По словам it-специалиста Ильи Ильина, ее линейка Honor представлена очень интеренсыми моделями «по дизайну и начинке». Однако по соотношению «цена-качество», от лидера почти не отстает и основной конкурент — телефоны Alcatel.

В пятерке лучших оказалась также компании Meizu. По мнению эксперта Ильи Корнейчука, новинки от этого производителя будут хорошим выбором для тех, кому необходим недорогой телефон с приличными характеристиками и ёмким аккумулятором.

Однако среди китайских моделей, представленных на полках российских магазинов, лучшими характеристиками обладает еще и ASUS ZenFone 2, оказавшийся на пятой строчке списка. Эксперты называют данный смартфон достаточно мощным и стабильным за свою цену.

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Седова Анастасия

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