iPhone 8 получит сканер зрачков и корпус из "жидкого металла"

Корпорация Apple планирует избавиться от сканера отпечатков пальцев в новом iPhone из-за трудностей с внедрением данной технологии

Аналитик компании Pacific Crest Securities Энди Харгривз рассказал об основных особенностях будущего iPhone 8.

Как сообщает MacRumors, корпорация Apple планирует избавиться от сканера отпечатков пальцев в новом iPhone. Причиной такого решения стали возникшие трудности с внедрением данной технологии. По словам аналитика Энди Харгривза, от нее могут отказаться в пользу другого механизма биометрической аутентификации наподобие сканера радужки глаза.

Кроме того, iPhone 8 получит корпус из «жидкого металла» (особого сплава циркония, титана, никеля, меди и других металлов). По своей структуре этот материал больше напоминает стекло, но является довольно прочным, обладает устойчивостью к коррозии и высокой износостойкостью.

Однако, по информации портала Mac Otakara, новый iPhone обзаведется также самой дорогой версией под названием Edition (по аналогии с Apple Watch) и корпусом из нержавеющей стали. А главным его преимуществом станет двойная камера с вертикальным расположением модулей для съемки VR-контента.