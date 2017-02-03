В Сети "службу поддержки Facebook" захватили мошенники

Ежемесячно 27 тысяч пользователей Facebook могут попасть прямо в лапы мошенников

Американские журналисты выяснили: ежемесячно 27 тысяч пользователей Facebook могут попасть прямо в лапы мошенников.

Как сообщает Американское общественное радио NPR, в поисковой выдаче Google по запросу «Facebook customer service» («Служба поддержки пользователей Фейсбука») первым номером выдается телефонный номер мошенников.

Позвонив по этому номеру, абонент, у которого, например, заблокировали аккаунт в социальной сети, соединяется с оператором, который предлагает ему купить в ближайшем магазине сертификат iTunes и продиктовать данные с него — якобы для подтверждения личности пользователя. В итоге доверчивый пользователь Сети тратит деньги на сертификат, который он фактически дарит мошенникам. При этом, естественно, никаких мер к его разблокировке не принимается: по данным журналистов, колл-центр, в который попадают звонки по этому номеру, находится в Индии и, конечно, никак не связан с Facebook.

Особую тревогу журналистов вызвал тот факт, что в поисковой выдаче номер телефона поддельной «службы поддержки пользователей Фейсбука» подается как самый подходящий ответ на этот запрос: Google сконструировал на его основе «блок с ответами» (featured snippet), который привлекает внимание пользователя. Впрочем, стоит отметить, что поисковик подчеркивает: информация в таких блоках необязательно является особо надежной или проверенной.