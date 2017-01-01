Зарезавший в Москве легкоатлета Иванова был пьян

Тренер российского ходока Николая Иванова рассказала о причине убийства спортсмена на юго-востоке Москвы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что легкоатлета Николая Иванова зарезали на юго-востоке Москвы.

Тренер спортсмена Татьяна Фролова рассказала ТАСС, что Иванов был убит в результате конфликта, защищая девушек от хулигана.

«Я не могу раскрывать подробную информацию о данном ЧП до завершения следствия. Могу сказать только, что Николай пытался защитить девчонок от пристававшего к ним хулигана и получил в ответ удар ножом. После чего через некоторое время скончался», — сказала Фролова.

Отмечается, что нападавший находился в нетрезвом состоянии.