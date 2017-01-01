Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил тяжелую травму на тренировке

Вратарь сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер получил тяжелую травму на тренировке перед игрой с «Шальке-04».

По информации немецкого издания Sport Bild, повреждение капитан «Баварии» получил на тренировке в рамках подготовки к матчу с «Шальке-04». После проведенного медицинского обследования стало понятно, что речь идет о переломе ноги.

Из-за травмы один из лучших голкиперов мира может пропустить около трех месяцев. Напомним, что повреждение подобного характера в 2017 году Мануэль Нойер получает не в первый раз. Во время ответной игры четвертьфинала Лиги Чемпионов с мадридским «Реалом» вратарь «Баварии» травмировал ногу. Мюнхенцы не поменяли своего голкипера, матч он закончил с переломом.

Из-за тяжелой травмы Нойер не смог принять участие в Кубке конфедераций ФИФА, на который сборная Германии, стоит отметить, не заявила целый ряд ключевых игроков, таких как Месут Озил, Томас Мюллер, Жером Боатенг и Тони Кроос.