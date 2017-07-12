Владимир Гомельский: Базаревич построил Команду с большой буквы

Известный комментатор — о будущем сборной по баскетболу под руководством Сергея Базаревича.

Сергей Базаревич останется главным тренером сборной России, сообщает официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ). Это решение было принято после встречи специалиста с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко.

— Удовлетворен решением РФБ о том, что Базаревич продолжит работу в сборной. Это состоявшийся тренер, — рассказал Sobesednik.ru баскетбольный комментатор Владимир Гомельский. — На Чемпионате Европы у нас была Команда. Я употребляю это слово с большой буквы. В команде были собраны разные по классу игроки. Однако если говорить о селекции, то это были все сильнейшие на данный из тех, у кого есть российский паспорт. В этом отношении претензий к тренерскому штабу и федерации быть не может никаких. К Базаревичу приехали все.

Напомним, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что задачей-минимум для команды был выход из группы.

— Результат оказался выше ожиданий ещё и потому, что на чемпионате качество игры сборной Базаревича росло по ходу турнира. Если сравнивать составы, если сравнивать игроков по амплуа, то Словакия, Сербия, Испания, Фанция, даже Германия были сильнее нашей команды. Но где Франция, где Германия, где опытная Греция? А мы были в матче за третье место, — напоминает Гомельский.