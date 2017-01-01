Владимир Гомельский: Нынешнюю сборную помог собрать Кириленко

Sobesednik.ru поговорил с комментатором Владимиром Гомельским о поражении сборной РФ по баскетболу на ЧЕ-2017.

Магия чисел не сработала. Сборная России по баскетболу спустя 10 лет после победного чемпионата Европы вышла в полуфинал, но не смогла пробиться дальше. Наших остановили сербы, а в матче за третье место – испанцы.

Прокомментировать результат мы попросили баскетбольного мэтра Владимира Гомельского:

– Сравнивать этот чемпионат Европы с победным 2007 года, на мой взгляд, бессмысленно. Что нас, что испанцев. Это уже другие команды. А вот если сравнивать с последними турнирами, то с 2012 года, с бронзовых медалей олимпийского турнира, у нас такой команды не было. Не было чувства взаимной помощи, чувства локтя, как говорят по-русски. А здесь все это было. И поэтому, несмотря на поражение, в душе осталось чувство удовлетворения. Сборная выступила на максимуме своих возможностей.

– Президент баскетбольной федерации Андрей Кириленко сказал, что, уже выйдя из группы, команда выполнила задачу-минимум. Не слишком ли скромная задача?

– У нас здесь небольшое расхождение с Кириленко. Я до чемпионата Европы считал, что успехом будет выход в полуфинал. Так что местом и результатом удовлетворены мы оба.

Владимир Гомельский // Фото: Global Look Press

– Команда постоянно отпускала соперника на несколько очков вперед, а потом пыталась догнать. Странная т­актика.

– Это точно не было тактической задумкой, не надо придумывать. Нет ведь ничего худшего, чем ждать и догонять. К тому же, если брать два лучших матча сборной России на этом чемпионате – против Хорватии в 1/8 финала и против Греции в 1/4, – прослеживалась совсем другая тренерская мысль.

– Алексей Швед на этом турнире стал однозначным лидером сборной, а в последнем матче был почти незаметен.

– Все-таки Швед закончил чемпионат лучшим снайпером. Серб Богданович в финале его так и не догнал. Алексей показал, что он один из трех сильнейших атакующих игроков в Европе. Ясное дело, что соперники уделяли ему гораздо больше внимания, чем всем остальным. К сожалению, у нас в команде исполнитель такого уровня только один. Тут уж ничего не поделаешь, поди найди по заказу еще такого же.

– Несколько лет назад наши лучшие игроки массово отказывались от сборной. Сейчас – нет.

– Да, к тренеру Сергею Базаревичу все поехали. Это его харизма и умение найти общий язык с игроками. В этом отношении он, конечно, превзошел своих предшественников. Просто с людьми надо обращаться по-людски.

Помог и Андрей Кириленко, который на «ты» с игроками. К тому моменту, как был составлен расширенный состав сборной, когда стало ясно, от кого можно ждать отказа, вот здесь он и федерация поработали. Со всеми игроками были проведены беседы. В результате в эту сборную стремились попасть.