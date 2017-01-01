Владимир Гомельский: К сожалению, Швед у нас только один

Владимир Гомельский — о том, куда «пропал» Швед в последней игре на чемпионате Европы.

Напомним, сборная России уступила Испании в матче за третье место Чемпионата Европы по баскетболу — 2017.

— Алексей [Швед] показал, что он один из трех сильнейших атакующих игроков в Европе. Ясное дело, что соперники уделяли ему гораздо больше внимания, чем всем остальным, — отмечает Владимир Гомельский. — Но мы этим хорошо пользовались: на нем защита сдваивается, он находит свободного партнера и отдает под бросок без сопротивления. И это было тактической задумкой. На чемпионате Европы этим приемом пользовались регулярно, и он регулярно проходил. Тактический рисунок у сборной России был выбран именно такой, чтобы использовать свои самые сильные качества, включая индивидуальную силу Шведа. К сожалению, у нас в команде исполнитель такого уровня только один.

Алексей Швед стал лучшим снайпером Евробаскета-2017, набрав 219 очков. Вторым по результативности игроком турнира стал разыгрывающий защитник чемпионов — сборной Словении — Горан Драгич (203 очка).

— В последней игре Швед сыграл гораздо меньше времени, чем обычно. Когда разрыв в счете в пользу испанцев достиг 18 очков, Сергей Базаревич его сменил, и с середины третьей почти до конца четвертой четверти Леша просидел на «банке». Это не потому, что тренер был им недоволен. Просто последняя игра чемпионата — давайте, ребята, покажите на что вы способны. На что способен Швед, Базаревич уже хорошо понял, — объясняет Владимир Гомельский.

Напомним, сборная России не доходила до стадии полуфиналов на крупных турнирах с 2012 года — после того, как выиграла бронзу Олимпиады в Лондоне.

— Несмотря на поражение, в душе осталось приятное чувство удовлетворения. Эти ребята выступили на максимуме своих возможностей. Они играли в баскетбол, старались и показали игру достаточно высокого класса. Была ли у нас такая команда два или четыре года назад, когда были провальные выступления? По составу — да, была, а по мотивации и сплоченности — нет, — говорит Владимир Гомельский.

Полную версию комментария Владимира Гомельского о выступлении сборной России по баскетболу на чемпионате Европы — 2017 читайте в свежем номере «Собеседника» № 36 (в продаже с 19 сентября) и скоро на Sobesednik.ru.