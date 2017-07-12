Собянин поддержал движение против расизма на футболе

Представители ФИФА и ООН обсудят вопрос борьбы с расизмом и дискриминацией в футболе в преддверии ЧМ-2018 в России.

— Мы пригласим не только наших гостей из Европы, но и всех уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, на территории которых будет проходить турнир, — рассказала Sobesednik.ru уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. — Прежде чем мы начали готовить это мероприятие, я была у Сергея Семеновича Собянина, и мэром нашего города эта инициатива была поддержана. Поэтому я надеюсь на то, что Чемпионат мира у нас пройдет успешно.

Ранее сообщалось, что с 2014 по 2016 годы было выявлено 99 актов расизма и дискриминации именно с участием российских болельщиков, а так же 21 нападение по этим мотивам.

Перед началом матчей Кубка конфедерации — 2017 у многих болельщиков оказались заблокированы Fan ID, выданные Министерством связи.

— Нам очень часто приходится сталкиваться с жалобами. Например, когда манифестации проводятся в Москве и в наши правозащитные организации обращаются. Но когда глубоко разбираешься, оказывается, что и люди иногда не совсем адекватно себя ведут. За грубыми нарушениями должны следовать и наказания.