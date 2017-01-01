Пострадавшей в ДТП Медведцевой поможет Союз биатлонистов РФ

В Союзе биатлонистов России пообещали помочь пострадавшей в аварии под Красноярском Ольге Медведцевой.

Ранее Sobesednik.ru писал, что биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП.

Как пишет «Р-спорт», Союз биатлонистов России (СБР) готов оказать необходимую помощь Медведцевой. Об этом заявил глава СБР Александр Кравцов.

«Без всякого сомнения, мы окажем всю необходимую помощь. Это свои люди, и мы всегда оказывали помощь спортсменам и будем ее оказывать», – сказал Кравцов.

Кроме того, помощь попавшим в ДТП биатлонисткам готовы оказать в министерстве спорта и министерстве здравоохранения Красноярского края.

По последним данным, состояние Медведцевой удовлетворительное, но она все еще в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка. Уточняются все обстоятельства.