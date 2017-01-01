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Овечкин в сборной: больше никогда?

Спорт

Соколов Дмитрий 11:08, 20 сентября 2017
Александр Овечкин // Фото: Global Look Press

Александр Овечкин, отказавшийся от зимней Олимпиады – 2018 в Пхенчхане, теперь не скоро сыграет за сборную РФ.

Если вообще сыграет. Запрет, конечно, коснулся и других игроков – зимние Игры в Пхенчхане пройдут без Евгения Малкина, Артемия Панарина, Сергея Бобровского. Но никто, кроме Александра, не делал громких ультимативных заявлений. Овечкин говорил, что приедет на Игры, какое бы решение руководители лиги ни приняли. В результате все получилось наоборот: боссы НХЛ остались при своем мнении, а вот Александру пришлось разворачиваться на 180 градусов: «МОК, ИИХФ и НХЛ поставили меня и всех игроков лиги в условия, в которых лучшие игроки мира не могут выступить на Олимпиаде», – заявил Александр на официальном сайте своего клуба «Вашингтон Кэпиталс».

Тем не менее выбор все-таки был. Илье Ковальчуку и Павлу Дацюку, вернувшимся в Россию, выступить в Пхенчхане ничто не помешает. 

– Победа на Олимпиаде – особая цель для Овечкина, – рассказал олимпийский чемпион Александр Пашков. – Он несколько раз пытался это сделать в составе сборной России, но безуспешно. Сейчас он говорит, что теперь будет настраиваться на 2022 год. Выступить на следующей Олимпиаде он, может быть, и сможет, но вот выиграть...

По словам Овечкина, на ближайший период его главной целью становится победа в Кубке Стэнли. 

Мировое первенство имеет тенденцию откатываться все ближе к апрелю: в 2020 году, например, оно вообще стартует на неделю раньше, чем в 2017‑м. Таким образом, угнаться за двумя зайцами – сборной и клубом НХЛ – Александру будет еще труднее. А что он предпочтет, мы уже знаем.

Теги: Хоккей

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