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Олег Лапшин: Решение Колоскова подорвало развитие женского футбола

Спорт

Соколов Дмитрий 11:49, 20 сентября 2017
Фото: Global Look Press

Женский футбол в России чередует успехи и неудачи, и это уже заметили «наверху».

Вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что женский футбол в России нуждается в большей поддержке. Российские девушки вышли в элитный раунд чемпионата Европы для игроков до 19 лет. Взрослая команда во вторник стартует в отборочном турнире чемпионата мира матчем с Англией.

— Внимания, конечно, мало уделяется женскому футболу, и в первую очередь как раз со стороны Российского футбольного союза. Но так уже сложилось исторически, — рассказал Sobesednik.ru первый тренер женской футбольной сборной СССР Олег Лапшин.

Напомним, в этом году женская команда под руководством тренера Елены Фоминой не смогла выйти из группы на Евро-2017.

— Лена была самая молодая, когда ее взяли в сборную команду, — вспоминает Лапшин. — На первенстве мира с командой Японии она забила два мяча, игра была довольно хорошая. Я тогда предлагал руководству РФС, чтобы команды активнее набирали девчонок, потому что многим из тех, кого мне приходилось набирать, было уже по 30–35 лет. Там были из хоккея на траве игроки, из легкой атлетики, из баскетбола... Много девчонок было из гребли, физически здоровых. Правда, их дольше надо было учить, но они относились к работе очень хорошо.

Во вторник взрослая команда стартовала в отборочном турнире чемпионата мира матчем с Англией.

— На Евро-1995 в Германии мы были пятыми по результатам общего зачета. Были перспективы, но руководство нас не поддержало. Раз мы пятые, надо участвовать в Олимпийских играх. Меня спросили: «Займешь призовое место?» Я говорю: конечно, мы сейчас пятые, а до Игр ещё есть время. Но Вячеслав Иванович (Колосков, президент РФС в 1992–2005 гг., нынешний почетный глава организации — ред.) подумал и отказался. Вот это, конечно, тоже подорвало развитие женского футбола.

Теги: Мутко

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