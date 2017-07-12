Невиновность России – недоработка ВАДА?

Что не так с «реабилитацией» российских спортсменов, ранее обвиненных в употреблении допинга, выяснил Sobesednik.ru.

«ВАДА оправдало 95 российских спортсменов» – такие заголовки можно было увидеть во многих СМИ на прошлой неделе. На деле в этом бесконечном допинговом сериале хеппи-эндом даже не пахнет.

О том, что спортсменов пока что не удалось «припечатать», генеральный директор ВАДА Оливер Нигли говорит с нескрываемым сожалением: «Допинговая система в России была очень хорошо организована, поэтому доказательств найти не получилось».

Все обвинения с мая 2016 года направлены на то, чтобы найти следы всероссийской допинг-программы, а отдельные спорт­смены могут пока повыступать.

– Было не совсем понятно, куда идти и к кому обращаться, – рассказал член сборной России по гребле на байдарках и каноэ Александр Дьяченко, который был вынужден пропустить Олимпиаду из-за того, что его имя оказалось в докладе. – Мы четыре года готовились: набрали форму, показывали хорошее время. Когда нам сообщили, что мы не едем, конечно, накатили эмоции. После всего этого трудно было найти какую-то мотивацию для того, чтобы продолжать.

Александру вместе с его партнерами по сборной – Юлией Салаховой и Натальей Подольской – удалось снять с себя обвинения еще в середине лета.

Тем не менее реабилитацию спортсменов вряд ли можно считать окончательной победой России. В Денвере состоялась встреча представителей национальных антидопинговых организаций, которые сплотились в призыве запретить всем российским спортсменам участие в Олимпийских играх 2018 года. Совместное заявление составили 17 стран. По регламенту отстранить команду от участия в Играх могут только национальные федерации. Но то – по правилам. О них в олимпийской «игре престолов» никто уже давно не вспоминает.