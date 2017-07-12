Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане высказался о проблеме расизма в футболе

Садио Мане поделился ожиданиями о предстоящей игры в Москве со «Спартаком», которая состоится 26 сентября.

В интервью ESPN сенегальский нападающий «Ливерпуля» отметил, что считает «Спартак» достойным соперником: «Сейчас нам предстоит выезд в гости к «Спартаку». И почему бы нам не выиграть там? Хотя это хорошая команда. Не будь это так, она не выступала бы в таком турнире».

Садио Мане рассказал, видит ли он для себя угрозу в лице российских фанатов, которых в расизме обвинял полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре: «ФИФА, думаю, знает вопрос лучше всех. Поэтому, скажу честно, я даже об этом не задумываюсь. По-моему, проблема уже в прошлом».

Напомним, что встреча в рамках группового этапа Лиги Чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» состоится 26 сентября в 21:45 по Москве на «Открытие Арене».