Легкоатлета Николая Иванова зарезали на юго-востоке Москвы

23-летний легкоатлет Николай Иванов погиб от ножевого ранения на юго-востоке Москвы.

Как сообщает во вторник, 19 сентября, ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ночью 15 сентября у дома 25 на улице Генерала Кузнецова в районе Выхино-Жулебино ЮВАО Москвы неизвестный нанес ножевые ранения спортсмену-ходоку Николаю Иванову.

«Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался», — сказал источник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.