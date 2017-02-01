Каррера выразил крайнее недовольство своими игроками после матча с "Тосно"

После игры с «Тосно» главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в резкой форме высказал претензии игрокам своей команды.

По информации Игоря Рабинера, Каррера обвинил игроков «Спартака» в намеренно плохой игре. Об этом спортивный журналист написал в “Twitter”: «А теперь "бомба", которую я узнал только что. В раздевалке Каррера сказал игрокам: «Вы хотите, чтобы я ушел? Вы специально так делаете?»

В следующей своей записи Рабинер рассказал о реакции футболистов «красно-белых»: «Люди задают верный вопрос — а ответ был? Нет. Потому что вопрос Массимо задал риторический. Тут же что-то разбил и вышел из раздевалки».

Напомним, что игра между «Тосно» и «Спартаком» в рамках 10 тура чемпионата России по футболу состоялась 17 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Москвичи умудрились упустить победу в концовке встречи, ведя к 86-ой минуте в счете 2:0. Стоит отметить, что с 29-ой минуты «Тосно» играли вдесятером.