Известный хоккеист заявил, что Овечкину нечего делать на ОИ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что Александру Овечкину не за чем ехать на Олимпиаду-2018.

На прошлой неделе стало известно, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет принять участие в Олимпийских играх – 2018 в южнокорейском Пхенчхане, так как Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила своим игрокам ехать в Корею, а Международная федерация хоккея (IIHF) отказалась их принимать.

Борис Майоров заявил в интервью Sovsport.ru, что вины Александра Овечкина в ситуации с пропуском Олимпиады нет: НХЛ и IIHF заключили соглашение, повлиять на которое может только профсоюз игроков или группа звёзд НХЛ, а не один лишь Овечкин. «В очередной раз подтвердилась истина, что в хоккее в одиночку ничего не выиграешь», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«В нынешних условиях Овечкин просто не может поехать на Олимпиаду, – уверен советский хоккеист. – Да что ему там делать? С трибуны за игрой наблюдать?»

По мнению Бориса Майорова, российскому хоккеисту не стоило делать громких заявлений о том, что он прорвётся на Игры вопреки всему. Теперь его слова звучат как пиар, отметил Майоров.