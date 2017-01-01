Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин избран в совет ФИФА

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин стал членом совета ФИФА от УЕФА.

Выбрали Сорокина 20 сентября в рамках внеочередного конгресса УЕФА, который прошел в Женеве. 21 сентября в Ньоне состоится заседание исполкома.

Алексей Сорокин являлся единственным кандидатом на вакантную должность от УЕФА в совет ФИФА и был избран единогласно. Свободным место оставалось после недопущения Виталия Мутко к голосованию. Причиной стало нахождение Мутко на посту вице-премьера РФ, что противоречит принципам ФИФА о невмешательстве государства в вопросы футбола.

С избранием Алексея Сорокина в своем Twitter поздравил президент УЕФА Александер Чеферин: «Мы поздравляем тебя, Алексей».