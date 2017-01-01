ФИФА сообщила о миллионе заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018

В ФИФА заявили о повышенном интересе болельщиков к билетам на матчи чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

По словам директора билетного департамента ФИФА Фалька Эллера, болельщики с большим интересом реагируют на старт первого этапа продаж: «Мы полностью удовлетворены спросом на билеты. Уже подано почти миллион заявок. К билетам есть серьезный интерес со стороны зарубежных болельщиков — это 21% от общего количество заявок. Больше всего заявок поступило из России, Аргентины, Китая, Мексики и США».

Каждый болельщик, подавший заявку, получит уведомление о ее статусе до 16 ноября, когда стартует второй этап продаж билетов. Первый этап начался 14 сентября и продлится до 12 октября. Подача заявки не гарантирует получения права на покупку билета. В случае превышения числа доступных мест будет проводиться жеребьевка.

Также Эллер отметил, что для россиян, неспособных потратить значительные средства на покупку билетов, создана специальная ценовая категория, которая будет самой низкой за всю историю мировых чемпионатов по футболу. Самая низкая стоимость билета такой категории — 1280 рублей.