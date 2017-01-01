Евгений Кисурин поделился ожиданиями от матча Россия – Сербия

Баскетбольный тренер Евгений Кисурин отметил сильные стороны сборной Сербии и призвал россиян атаковать с умом.

В интервью двукратного вице-чемпиона мира в составе сборной России «Советскому спорту» сказал, что сила сборной Сербии в хорошем югославском баскетбольном прошлом: «У сербов богатые победные традиции, у игроков дух победителя воспитывается с детства. Сербы, даже если они проигрывают 20 очков, никогда не сдаются, они всегда верят, что еще можно вернуться в игру». Кисурин отметил, что нынешний тренер сербов Саша Джорджевич не дает расслабиться своей команде, даже когда ее преимущество в матче составляет 15 очков.

Кисурин назвал главные критерии, соблюдение которых поможет сборной России выйти в финал чемпионата Европы: «Нужно просто провести хорошую игру. Запаса мастерства у нас хватает. Нужно только постараться сделать минимум глупостей. Этого хватит, чтобы обыграть Сербию».

Эксперт видит шансы россиян в агрессивной защите с давлением, дисциплине в атаке. Он призвал наших баскетболистов не совершать необдуманных бросков, тщательно готовя свои атаки.

Напомним, что 15 сентября состоится полуфинальная игра в рамках чемпионата Европы по баскетболу, в которой сойдутся сборные России и Сербии.