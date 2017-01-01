Экс-капитан "Лады": Неприятно, что сейчас происходит такое...

Владимир Маленьких в интервью Sobesednik.ru – о черной полосе, риске тренера, атмосфере в коллективе и своем будущем.
Тольяттинская «Лада» проигрывает московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 и все глубже увязает на дне турнирной таблицы. После игры мы побеседовали о причинах семиматчевой серии поражений с самым опытным игроком команды защитником Владимиром Маленьких, который еще в прошлом сезоне был капитаном «Лады». Но, как он сам признался Sobesednik.ru, не справился с этой ролью.
«Унываем сразу»
– Назовете ключевой момент игры?
– Когда в начале третьего периода мы пропустили в меньшинстве. Счет был 2:1, а стал 3:1, и немножко подутихли мы. А так был шанс зацепиться за ничью и побороться в овертайме.
– То есть не когда динамовского игрока [Андрея Кутейкина в первом периоде] удалили до конца игры за толчок на борт, и пять минут «Лада» фактически не могла ничего сделать?
– Это, конечно, тоже один из ключевых моментов – когда в начале игры ты получаешь такое преимущество, надо его реализовывать. Забивать один гол, второй, третий. Но «Динамо» выстояло.
– Не потому ли, что «Лада» нанесла так мало бросков? Даже не говорю о том, какой процент из них пришелся в створ...
– Мы тоже с ребятами говорим об этом: бросать, бросать... Надо нагружать чужих вратарей и оборону. Но… Хотим до верного разыграть. Но все команды умеют обороняться. Пока не идет у нас этот компонент. «Динамо» реализовало свои моменты; у нас тоже были хорошие моменты, но мы не смогли забить. Психологическая эта яма… Мы где-то торопимся, захлестывают эмоции… Ну, будем выбираться.
– Последнее место, которое сейчас занимает команда на «Востоке» – тоже, соответственно, не по игре, правильно я вас понял?
– Я считаю, не совсем по игре. Потому что были хорошие матчи, когда мы должны, просто обязаны были брать очки. Но опять эта психология: где-то пропустили необязательный гол и надломились, унываем сразу...
«Дамоклов меч навис над всеми»
– Сможете обнадежить меня, болельщика «Лады» с многолетним стажем: когда команду прорвет?
– Не смогу. Я просто знаю, что надо на каждую игру биться, стараться, и тогда прорвет. Я понимаю что сейчас на нас чего только не свалилось — болельщики, пресса, [все говорят] что плохо играем. Но не надо обращать на это внимание. И в такой ситуации надо подружнее быть.
– Год назад, когда я в похожей для «Лады» ситуации задавал вам похожий вопрос, вы сказали «прорвет через 5-6 игр», и это сбылось.
– Конечно, я надеюсь, что [и сейчас] сбудется, что прорвет, как вы говорите. Немножко [осталось]. Просто надо почувствовать вкус победы, и все наладится.
– Вы сказали «быть подружнее». Очень плохое настроение в такой психологической яме?
– Конечно, вы понимаете, [настроение] не очень... Ни у тренеров, ни у нас, вообще ни у кого. Все понимают, что сейчас каждый матч как последний. Надо биться и очки добывать. Не хватает, как вы правильно, говорите, бросков... Такой, как бы рабочей победы не хватает
– Первым в таких ситуациях Дамоклов меч нависает над тренером...
– Да нет, не только над тренером. Хотя у них такая работа. Когда такая ситуация, руководство действительно обычно хочет что-то поменять, как-то взбодрить. Но в таких ситуациях меч над всеми нависает – игрок ты или тренер.
– То есть сейчас любому могут, грубо говоря, голову отрубить?
– Конечно.
– Тогда вы должны были всей командой, или хотя бы рабочими группами, дружно, разбирать, почему Никита Филатов так сник в этом году?
– Мое мнение, что дело в психологии. В том году он хорошо сыграл, набрал много очков и теперь понимает, что и в этом году от него все ждут [того же]. Это, может быть, давит на него, он сам переживает, расстраивается, и из-за этого «давай-давай» только сильнее нервничает. Успокоиться бы ему...
– Вы, как самый старший, его успокаиваете?
– Стараюсь объяснить: «Не получилось? Не переживай, нормально будет в следующий раз». Но я не только ему, я многим ребятам говорю «Спокойно. Надо гнуть свою линию. Стиснуть зубы и терпеть. Переживаниями, психозами ничего не добьешься». Но они и сами все знают.
«С капитанством не справился – поплыл»
– Главная тема прошлого сезона для «Лады» – проблемы с финансами. В этом году все в порядке?
– (После паузы) Да, у нас все в порядке.
– По всем долгам с вами расплатились?
– Да, все хорошо
– Можно ли в такой ситуации предположить, что у команды еще будут приобретения?
– Я не могу ответить, я не знаю. Думаю, руководство вам ответит...
– Но к вам не могут не прислушиваться, вы ведь самый опытный игрок.
– Вы имеете в виду, посоветоваться, кого взять, кого не взять? Ну такого не было...
– И когда капитаном были в прошлом сезоне?
– Капитаном… Я вообще считаю, что я тогда не справился. Немножко поплыл.
– Что вы имеете в виду?
– Я, может, человек старых понятий — что капитан должен всегда показывать свою лучшую игру. А я сник, и у меня тоже стала не получаться [игра], и я ничем не мог помочь команде, не мог силовой прием провести, у меня ничего не получалось. Но это тоже мой опыт...
– После этого, в новом сезоне, вы уже не претендовали на капитанскую нашивку, сразу сказали: «Ребята, нет»?
– (Улыбается) Не буду отвечать на этот вопрос.
«У нас ситуация тяжелая, поймут не так»
– Что ни сезон у «Лады», то полкоманды уходит. Как можно в такой ситуации рассчитывать на что-то серьезное?
– Согласен, тяжело. Команда не строится так, когда много народу меняется. Сами понимаете, что тяжело, грубо говоря, постоянно с нуля [начинать]…
– Вижу как у вас, тольяттинца, сильно болит душа за родной клуб
– Конечно я переживаю. Я же помню, что «Лада» всегда была боевитой, неудобной командой. Все не хотели с ней играть. Неприятно что сейчас происходит такое...
– Правда, что вы играете сейчас почти бесплатно?
– Да, у меня минимальный контракт. Такой же как у самых молодых ребят, которые впервые попадают в КХЛ.
– Он однолетний?
– Да.
– Что после?
– Не могу загадывать. Не знаю даже...
– Стать тренером хотели бы?
– Думаю, нельзя сразу так – закончил играть, и сразу стал тренером. Надо немножко опыта набраться…
– Не считаете, что за свою карьеру вы уже многому для этого научились?
– Конечно, я видел много подходов разных тренеров, знаю как и что они делают. Но одно дело смотреть, а другое — самому что-то свое вносить… Надо иметь опыт работы с коллективом. Ну, пока у меня идет сезон, а дальше будет видно.
– Если тренером – то в «Ладе»?
– (Улыбается) Не знаю, не могу сказать даже…
– Но хотелось бы?
– Не могу сказать...
– Скажите, что хотелось бы – будет красивая точка в интервью (смеюсь).
– Не, не буду так говорить. У нас ситуация тяжелая, а я говорю, что хочу стать тренером в «Ладе» – поймут не так (смеется)...