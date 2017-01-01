Экс-капитан "Лады": Неприятно, что сейчас происходит такое...

Владимир Маленьких в интервью Sobesednik.ru – о черной полосе, риске тренера, атмосфере в коллективе и своем будущем.

Тольяттинская «Лада» проигрывает московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ 3:2 и все глубже увязает на дне турнирной таблицы. После игры мы побеседовали о причинах семиматчевой серии поражений с самым опытным игроком команды защитником Владимиром Маленьких, который еще в прошлом сезоне был капитаном «Лады». Но, как он сам признался Sobesednik.ru, не справился с этой ролью.

«Унываем сразу»

– Назовете ключевой момент игры?

– Когда в начале третьего периода мы пропустили в меньшинстве. Счет был 2:1, а стал 3:1, и немножко подутихли мы. А так был шанс зацепиться за ничью и побороться в овертайме.

– То есть не когда динамовского игрока [Андрея Кутейкина в первом периоде] удалили до конца игры за толчок на борт, и пять минут «Лада» фактически не могла ничего сделать?

– Это, конечно, тоже один из ключевых моментов – когда в начале игры ты получаешь такое преимущество, надо его реализовывать. Забивать один гол, второй, третий. Но «Динамо» выстояло.

– Не потому ли, что «Лада» нанесла так мало бросков? Даже не говорю о том, какой процент из них пришелся в створ...

– Мы тоже с ребятами говорим об этом: бросать, бросать... Надо нагружать чужих вратарей и оборону. Но… Хотим до верного разыграть. Но все команды умеют обороняться. Пока не идет у нас этот компонент. «Динамо» реализовало свои моменты; у нас тоже были хорошие моменты, но мы не смогли забить. Психологическая эта яма… Мы где-то торопимся, захлестывают эмоции… Ну, будем выбираться.

– Последнее место, которое сейчас занимает команда на «Востоке» – тоже, соответственно, не по игре, правильно я вас понял?

– Я считаю, не совсем по игре. Потому что были хорошие матчи, когда мы должны, просто обязаны были брать очки. Но опять эта психология: где-то пропустили необязательный гол и надломились, унываем сразу...

«Дамоклов меч навис над всеми»

– Сможете обнадежить меня, болельщика «Лады» с многолетним стажем: когда команду прорвет?

– Не смогу. Я просто знаю, что надо на каждую игру биться, стараться, и тогда прорвет. Я понимаю что сейчас на нас чего только не свалилось — болельщики, пресса, [все говорят] что плохо играем. Но не надо обращать на это внимание. И в такой ситуации надо подружнее быть.

– Год назад, когда я в похожей для «Лады» ситуации задавал вам похожий вопрос, вы сказали «прорвет через 5-6 игр», и это сбылось.

– Конечно, я надеюсь, что [и сейчас] сбудется, что прорвет, как вы говорите. Немножко [осталось]. Просто надо почувствовать вкус победы, и все наладится.

– Вы сказали «быть подружнее». Очень плохое настроение в такой психологической яме?

– Конечно, вы понимаете, [настроение] не очень... Ни у тренеров, ни у нас, вообще ни у кого. Все понимают, что сейчас каждый матч как последний. Надо биться и очки добывать. Не хватает, как вы правильно, говорите, бросков... Такой, как бы рабочей победы не хватает

– Первым в таких ситуациях Дамоклов меч нависает над тренером...

– Да нет, не только над тренером. Хотя у них такая работа. Когда такая ситуация, руководство действительно обычно хочет что-то поменять, как-то взбодрить. Но в таких ситуациях меч над всеми нависает – игрок ты или тренер.

– То есть сейчас любому могут, грубо говоря, голову отрубить?

– Конечно.

– Тогда вы должны были всей командой, или хотя бы рабочими группами, дружно, разбирать, почему Никита Филатов так сник в этом году?

– Мое мнение, что дело в психологии. В том году он хорошо сыграл, набрал много очков и теперь понимает, что и в этом году от него все ждут [того же]. Это, может быть, давит на него, он сам переживает, расстраивается, и из-за этого «давай-давай» только сильнее нервничает. Успокоиться бы ему...

– Вы, как самый старший, его успокаиваете?

– Стараюсь объяснить: «Не получилось? Не переживай, нормально будет в следующий раз». Но я не только ему, я многим ребятам говорю «Спокойно. Надо гнуть свою линию. Стиснуть зубы и терпеть. Переживаниями, психозами ничего не добьешься». Но они и сами все знают.

«С капитанством не справился – поплыл»

– Главная тема прошлого сезона для «Лады» – проблемы с финансами. В этом году все в порядке?

– (После паузы) Да, у нас все в порядке.

– По всем долгам с вами расплатились?

– Да, все хорошо

– Можно ли в такой ситуации предположить, что у команды еще будут приобретения?

– Я не могу ответить, я не знаю. Думаю, руководство вам ответит...

– Но к вам не могут не прислушиваться, вы ведь самый опытный игрок.

– Вы имеете в виду, посоветоваться, кого взять, кого не взять? Ну такого не было...

– И когда капитаном были в прошлом сезоне?

– Капитаном… Я вообще считаю, что я тогда не справился. Немножко поплыл.

– Что вы имеете в виду?

– Я, может, человек старых понятий — что капитан должен всегда показывать свою лучшую игру. А я сник, и у меня тоже стала не получаться [игра], и я ничем не мог помочь команде, не мог силовой прием провести, у меня ничего не получалось. Но это тоже мой опыт...

– После этого, в новом сезоне, вы уже не претендовали на капитанскую нашивку, сразу сказали: «Ребята, нет»?

– (Улыбается) Не буду отвечать на этот вопрос.

«У нас ситуация тяжелая, поймут не так»

– Что ни сезон у «Лады», то полкоманды уходит. Как можно в такой ситуации рассчитывать на что-то серьезное?

– Согласен, тяжело. Команда не строится так, когда много народу меняется. Сами понимаете, что тяжело, грубо говоря, постоянно с нуля [начинать]…

– Вижу как у вас, тольяттинца, сильно болит душа за родной клуб

– Конечно я переживаю. Я же помню, что «Лада» всегда была боевитой, неудобной командой. Все не хотели с ней играть. Неприятно что сейчас происходит такое...

– Правда, что вы играете сейчас почти бесплатно?

– Да, у меня минимальный контракт. Такой же как у самых молодых ребят, которые впервые попадают в КХЛ.

– Он однолетний?

– Да.

– Что после?

– Не могу загадывать. Не знаю даже...

– Стать тренером хотели бы?

– Думаю, нельзя сразу так – закончил играть, и сразу стал тренером. Надо немножко опыта набраться…

– Не считаете, что за свою карьеру вы уже многому для этого научились?

– Конечно, я видел много подходов разных тренеров, знаю как и что они делают. Но одно дело смотреть, а другое — самому что-то свое вносить… Надо иметь опыт работы с коллективом. Ну, пока у меня идет сезон, а дальше будет видно.

– Если тренером – то в «Ладе»?

– (Улыбается) Не знаю, не могу сказать даже…

– Но хотелось бы?

– Не могу сказать...

– Скажите, что хотелось бы – будет красивая точка в интервью (смеюсь).

– Не, не буду так говорить. У нас ситуация тяжелая, а я говорю, что хочу стать тренером в «Ладе» – поймут не так (смеется)...