Биатлонистка Медведцева пришла в себя после операции и уже шутит

Биатлонистка Ольга Медведцева пришла в себя после операции и чувствует себя нормально.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Союз биатлонистов РФ поможет биатлонисткам, которые попали в аварию под Красноярском.

ТАСС передает, ссылаясь на Instagram Светланы Слепцовой, которая попала в аварию, но не пострадала, что Медведцева пришла в себя после операции. «С ней [с Медведцевой] уже всё нормально. Она в сознании и уже шутит», – написала Слепцова.

Кроме того, Слепцова поблагодарила всех за слова поддержки и пожелала Медведцевой здоровья. Биатлонистка добавила, что авария произошла по дороге из города Бородино, где проходили соревнования.