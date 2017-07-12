Три шага до стадиона: как продаются билеты на ЧМ-2018 по футболу

Началась продажа билетов на главный футбольный турнир четырехлетия. Как их купить, узнал Sobesednik.ru.

На ЧМ-2018 ожидается 3 миллиона любителей футбола. Именно столько паспортов болельщика планирует выпустить Минкомсвязь к турниру. Продажа билетов пройдет в несколько этапов.

1. Чтобы приобрести билет раньше всех, нужно подать заявку на сайте ФИФА в срок с 14 сентября по 12 октября. Если число желающих превысит количество выделенных билетов, пройдет лотерея. Следующая партия билетов будет продаваться в обыкновенном режиме с 16 по 28 ноября.

Совет: Если вы непременно хотите попасть на матч сборной России, следует включаться в процесс с первого дня. Для нашей страны действуют спеццены: россияне смогут приобрести билеты от 1200 рублей, для граждан других стран цены начинаются с 6300. Однако, если хочется просто сходить на футбол, нет смысла торопиться, поскольку, какие именно команды сыграют в конкретный день, пока что абсолютно неизвестно.

2. Второй этап стартует сразу после жеребьевки. Болельщикам станет известно полное расписание турнира. Чтобы на этот раз приобрести билет с большей вероятностью, нужно с 5 декабря по 31 января отправить заявку. Если не повезет в лотерее, можно попытать счастья на открытой продаже с 13 марта по 3 апреля.

Совет: Легче всего будет пробиться на матчи тех стран, болельщики которых живут дальше от России и не смогут забить трибуны. К таким, например, относятся сильные латиноамериканские команды. Тем же, кто твердо решил попасть на один из самых рейтинговых матчей, не стоит бояться приобретать билеты на дальние места. Практически все стадионы построены к ЧМ-2018 с нуля и не имеют беговых дорожек, затрудняющих видимость.

3. С 18 апреля и до самого финального матча все, что осталось, можно будет выкупить в кассах по ходу самого турнира.

Совет: Приходить к кассе стоит как можно раньше. Опыт Кубка конфедераций показал, что длинные очереди возле стадионов начинают образовываться за два часа до матча. И конечно, себе дороже приобретать билеты с рук. Проверять подлинность контрамарок при проходе на стадион будет электронный сканер.