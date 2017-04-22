Спорт
11:04, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Шамиль Тарпищев: Кубок Федерации мы обязаны брать и без Шараповой

Мария Шарапова
Мария Шарапова
Фото: Global Look Press

Шамиль Тарпищев объяснил Sobesednik.ru, почему Мария Шарапова не сыграет за РФ на Кубке Федерации.

22 и 23 апреля в столичном спорткомплексе «Лужники» Россия и Бельгия встретятся в рамках турнира Кубка Федерации. За нашу команду сыграют Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Анна Блинкова. Марию Шарапову, дисквалификация которой истекает в конце апреля, заявлять за сборную не планировалось.

– Я думаю, такие матчи мы обязаны брать и без Шараповой, – рассказал Sobesednik.ru президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. – Тем более что у нее пока нет очков, а wildcard [приглашение на соревнование спортсмену, не прошедшему общую квалификацию – прим.ред.], который позволит ей выступить в Штутгарте, не везде дают. Ей нужно сейчас восстанавливать свое место в рейтинге. Если спортсмен собирается бороться за первое место, то это существенно.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за использование мельдония.

– На Кубок Кремля мы ее всегда приглашаем. Здесь есть сложность в том, что она живет в Америке и есть близкий по графику американский тур, в котором она участвует. Мы бы, конечно, очень хотели ее видеть в России не только в качестве теннисистки, но и просто специальной гостьи, но это во многом не от нее зависит. Сначала надо договориться с теми, кто ее ведет.

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