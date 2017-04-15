Спорт
13:39, 15 Апреля 2017 Версия для печати

Александр Панов: Поражение от "Спартака" серьезно пошатнет "Зенит"

Игроки "Спартака" в матче против "Оренбурга"
Игроки "Спартака" в матче против "Оренбурга"
Фото: Global Look Press

Экс-игрок сборной РФ Александр Панов дал Sobesednik.ru свой прогноз на игру «Спартака» и «Зенита».

Центральным матчем 23-го тура РФПЛ станет встреча «Спартака» и «Зенита», претендующих на первое место в чемпионате.

– «Зенит» – отличная команда с хорошими игроками, – сказал Sobesednik.ru экс-нападающий сборной России Александр Панов. – Тех же Дзюбу и Кокорина не надо списывать со счетов. Другое дело – игра в обороне, видно, что там есть проблемы, связанные с перестановками. Если сыграет неудачно, это может ещё сильнее пошатнуть команду: неизвестно, кто ещё окажется на втором месте – «Зенит» или «Краснодар». В команде все-таки есть определенные психологические проблемы.

Напомним, в стане четырехкратного чемпиона России недавно разгорелся конфликт между главным тренером Мирче Луческу и игроком сборной России Олегом Шатовым.

– Я думаю, всех ожидает отличный матч. Я тоже на него иду. Мне нравится, как сейчас ребята из «Спартака» бьются за три очка всей командой. Скоростные нападающие очень грамотно взаимодействуют – Промес, Зе Луиш, тот же Самедов может помочь впереди. Тут ещё и интригу подогревает борьба за чемпионство. Если «Спартак» выиграет и оторвется на 11 очков, его уже вряд ли кто-то догонит, можно будет спокойно доводить дело до конца, – заявил Александр Панов.

«Спартак» и «Зенит» сыграют 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Матч начнётся в 20:00 по московскому времени.

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Соколов Дмитрий

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