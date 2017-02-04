Конкурент бренда ZA Sport: Экипировать олимпийцев – это престижно

Sobesednik.ru поговорил с представителем компании, которая проиграла конкурс на право одевать олимпийцев РФ.

В четверг Олимпийский комитет России назвал нового экипировщика сборной России. Им стал бренд ZA Sport, принадлежащий Анастасии Задорской, которая, по данным СМИ, является дочерью руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ России Михаила Шекина.

Кроме ZA Sport в конкурсе участвовала также и марка Forward, на 80% принадлежащая Ростиславу Плаксину, коммерческому директору Ночной хоккейной лиги, одним из игроков которой является Владимир Путин.

Генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков прокомментировал результаты конкурса для Sobesednik.ru.

– По какой причине не удалось добиться звания официального олимпийского экипировщика? Был проигран конкурс или, может, не устроили условия, предложенные ОКР?

– Мы считаем, что формулировка «не выигран» не уместна в данной ситуации. Компания Forward была рада принять участие в тендере от ОКР и поздравляет утвержденного лицензиата. Критерии выбора компании правильнее уточнить у официальных представителей ОКР.

– Сколько сборных используют вашу экипировку на данный момент? Приходилось ли раньше конкурировать с ZA Sport в этой области?

– Мы экипируем сборные более чем по 60 видам спорта. По этому показателю Forward занимает лидерские позиции. Пока с данной компанией Forward никак не взаимодействовал.

– Возможность экипировать Олимпийскую сборную – это выгодная сделка с точки зрения прибыли или, скорее, с точки зрения имиджа?

– Возможность экипировать Олимпийскую сборную России – в первую очередь, это престижно. Для любой компании. Экипировка национальной сборной на международных соревнованиях – это представление страны. Поэтому это представление должно быть безоговорочно на высшем уровне. Компания Forward всегда готова применить свой наработанный опыт для выполнения столь ответственной задачи.