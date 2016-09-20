Мутко о Газзаеве: Некоторые совсем уже заплывают за буйки

Министр спорта Виталий Мутко в разговоре с Sobesednik.ru раскритиковал Валерия Газзаева за некорректные высказывания.

Министр спорта Виталий Мутко жестко прошелся по предвыборной тактике своего оппонента на предстоящих выборах президента РФС, которые состоятся 24 сентября. Напомним, единственным соперником Виталия Мутко является бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который не раз подвергал критике действия нынешнего спортивного руководства.

— У нас, конечно, демократия, но надо все-таки в рамках каких-то находиться. Я уж никогда не позволял себе в адрес своих оппонентов никаких некорректных высказываний, но другие люди порой за буйки просто заплывают. У нас, видимо, такая культура политическая — вынырнуть, крикнуть что-то и опять за буйки. Поверьте, мне тоже есть что сказать, но у меня, к сожалению, такая должность, что я многого сказать просто не могу. Просто щадить людей нужно. Мне не совсем это нравится, но я с этим справлюсь.

Виталий Мутко Фото: Global Look Press

Напомним, Валерий Газзаев, кроме тренерского имеет и управленческий опыт. В 2011 году он стал президентом владикавказской «Алании», назначив главным тренером своего сына Владимира. Кроме того, с 2012 года Газзаев являлся главой проекта «Объединенная футбольная лига» России и Украины.

— Можно, конечно, говорить что угодно и принимать какие угодно решения. Можно прийти в какой-то клуб с семьей своей, разорить его и уйти. Оставить долги, залоги. На сегодняшний день три уголовных дела, но зато ты чистый. Но я этого не говорю и не собираюсь говорить. Или можно придумать какой-то проект, левый абсолютно, пополучать там огромную заработную плату, бюджет и ещё на эти деньги продолжать какую-то избирательную кампанию. Нужно все-таки держать себя в руках, — заявил Мутко.

В своей предвыборной программе Валерий Газзаев предлагает реформировать всю систему российского футбола и призывает действующего президента РФС Виталия Мутко добровольно уйти в отставку.

— Посмотрите, в каком состоянии был спорт в 2008 году, когда я пришел. Сейчас многие договорились о том, что тогда вообще допинга не было. Что я его лично придумал, каждое утро приглашал спортсмена в кабинет и делал инъекцию. Но это же смешно, — сказал министр спорта Sobesednik.ru.