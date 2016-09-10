Спорт
12:28, 10 Сентября 2016 Версия для печати

Эксперт: Шок от нокаута Трояновского – своеобразная вежливость главы IBF

Бой Трояновского и Обары
Эксперт по боксу прокомментировал бой Трояновского и Обары и объяснил, почему главу IBF шокировал нокаут во втором раунде
Фото: Стоп-кадр YouTube

Эксперт по боксу прокомментировал бой Трояновского и Обары и объяснил, почему главу IBF шокировал нокаут во втором раунде.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 9 сентября в Москве состоялся боксерский поединок россиянина Эдуарда Трояновского с японцем Кейта Обарой. Во втором раунде Трояновский оправил Обару в нокаут, чем шокировал главу международной боксерской федерации (IBF) Дэрил Пиплза.

Главный продюсер телекомпании «Бойцовский клуб», обозреватель издания «Спорт-Экспресс» Андрей Баздрев в разговоре с Sobesednik.ru сказал, что бой Трояновского и Обары был именно таким, каким его стоило ожидать.

«Домашний бой с неудобным противником. Трояновский хорошо противника изучил предварительно и не стал пытаться его прибоксировать, — рассказал Баздрев. — У Трояновского, как у умного боксера, есть особенность — он может соперника обмануть и один-два три удара до цели донести, что, в общем-то, он здесь и сделал, не откладывая дела в долгий ящик».

При этом Баздрев отметил, что во время боя были и такие моменты, когда победа могла ускользнуть из рук Трояновского.

«Там был такой нервозный момент, когда японец выпрыгнул с ринга. Все секунданты Трояновского уже выпрыгнули в ринг, начали праздновать, но за это они могли получить дисквалификацию, то есть бой официально не был бы закончен, — объяснил эксперт. — Но их вернули на свои места, японец вернулся в ринг, Трояновский его добил и чего еще ожидать?»

Между тем, ничего шокирующего в том, что российский боксер отправил своего соперника в нокаут во втором ранге Баздрев не увидел. По его мнению, заявление главы IBF — своеобразное проявление вежливости.

«Это реверанс, комплименты принимающей стороне, комплименты промоутеру, который организовывал этот бой, соотвественно, и Трояновскому, в надежде, что он продолжит защищать свой титул и, скажем так, санкционирующая организация, IBF, будет получать санкционные взносы и дальше с Трояновского», — считает эксперт.

Тренер бокс-клуба «Рэй-Спорт» Сергей Андриянов также не считает, что нокаут во втором раунде — шокирующий случай.

«Чему удивляться? Если спортсмен готов был [к бою], почему это должно быть удивительно?», — сказал Андриянов в разговоре с Sobesednik.ru.

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Карпухина Мария

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