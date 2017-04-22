Спорт
Источник: РИА "Новости"
12:39, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Овечкин ткнул соперника клюшкой в ответ на "грубый прием"

В ходе матча НХЛ нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин «отомстил» сопернику за травму колена.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент произошел во время пятого матча стартового раунда серии плей-офф между командой Овечкина и клубом «Торонто».

Форвард канадцев Назем Кадри применил против россиянина грубый силовой прием, ударив его по колену. За это нападающий «Торонто» получил двухминутный штраф.

После случившегося Овечкин взял паузу и покинул площадку при помощи сокомандников.

Однако уже во втором периоде хоккеист вернулся на лед. Как пишет агентство, увидев обидчика, Овечкин ткнул его клюшкой между ребер.

После матча, который завершился со счетом 2:1 в пользу «Вашингтона», Кадри заявил, что не специально ударил соперника.

«Я подумал, что он (Овечкин — прим.ред.) избавился от шайбы и попытался его зацепить, а он хотел увернуться. Но я не выставлял ногу и не поднимал высоко руки. Ничего подобного. Все произошло слишком быстро», — сказал Кадри.

Сам Овечкин заявил, что с ним «все нормально». Свой уход с площадки он объяснил желанием передохнуть.

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