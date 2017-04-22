Бой двух борцов-юниоров на Кавказе закончился массовой дракой

На первенстве России по вольной борьбе среди юниоров между тренерами и рефери произошла потасовка.

Как пишет веб-портал Life, инцидент произошел 21 апреля во Дворце спорта «Манеж» во Владикавказе. Схватка двух четвертьфиналистов закончилась применением кулаков, однако уже не в рамках соревнований.

Как только судья огласил результаты боя спортсмена из Дагестана Иман-Шамиля Магомедова с его соперником из Алании Черменом Валиевым, его коллега заявил, что не согласен с таким решением.

После этого один из тренеров начал спорить с рефери. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку – судья нанес спортивному наставнику удар в лицо. Тренер одним броском сбил судью с ног и опрокинул на маты. После этого в конфликт вмешались представители двух команд, началось массовое избиение.

Как отмечает Life, после случившегося ни один из участников драки не подал заявление в полицию.