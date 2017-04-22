Спорт
Источник: Life
15:37, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Бой двух борцов-юниоров на Кавказе закончился массовой дракой

На первенстве России по вольной борьбе среди юниоров между тренерами и рефери произошла потасовка.

Как пишет веб-портал Life, инцидент произошел 21 апреля во Дворце спорта «Манеж» во Владикавказе. Схватка двух четвертьфиналистов закончилась применением кулаков, однако уже не в рамках соревнований.

Как только судья огласил результаты боя спортсмена из Дагестана Иман-Шамиля Магомедова с его соперником из Алании Черменом Валиевым, его коллега заявил, что не согласен с таким решением.

После этого один из тренеров начал спорить с рефери. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку – судья нанес спортивному наставнику удар в лицо. Тренер одним броском сбил судью с ног и опрокинул на маты. После этого в конфликт вмешались представители двух команд, началось массовое избиение.

Как отмечает Life, после случившегося ни один из участников драки не подал заявление в полицию.

читайте также:Анна Кузнецова
Политолог: Детские бои в Грозном – тест для Анны Кузнецовой
Эксперт уверен, что скандал в Чечне станет моментом истины для новой уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ »

читайте также:
В Федерации дзюдо Москвы защитили от насмешек избитого в Рио борца
Вице-президент федерации дзюдо Москвы прокомментировал избиение дзюдоиста в Рио »

Соловьева Екатерина

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Loading...

Новое на сайте

Генетик: В Америке люди выздоравливают от рака чаще, чем в России
17:02, 22 Апреля 2017
Sobesednik.ru поговорил со специалистом в области генетики о лечении онкологических заболеваний
»
Врачи о лидокаине: Надо быть готовыми оказать помощь
13:05, 22 Апреля 2017
На прошлой неделе в Омске умерла 10-летняя девочка. Гибель ребенка связали с уколом анестетика лидокаина
»
Маргарита Суханкина: Бодаюсь с жюри, но в эфир это не пропускают!
11:08, 22 Апреля 2017
Маргарита Суханкина призналась в интервью Sobesednik.ru, что съемки в телепроекте «Ты супер!» даются ей непросто
»