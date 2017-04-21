Михаил Прохоров собирается продать 49% акций клуба НБА

Российский миллиардер Михаил Прохоров заявил о намерении продать 49% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets.

О своем решении Михаил Прохоров рассказал в комментарии «Р-Спорт». «На продажу выставлены 49% акций "Бруклина", пока этот процесс идет, ищем покупателя», — цитирует агентство миллиардера.

Прохоров купил 80% акций Brooklyn Nest еще в 2010 году, став первым иностранным владельцем команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 2015 году Прохоров выкупил оставшуюся долю и консолидировал 100% акций.

В сезоне 2016/17 Brooklyn Nets одержала лишь 20 побед в 82 матчах. Это худший показатель в НБА и третий подряд провальный сезон команды, сообщают американские СМИ.