Экс-игрок ЦСКА спрогнозировал победу армейцев в матче с "Уфой"

Бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин прокомментировал игру команд в матчах Премьер-Лиги.

Валерий Масалитин в интервью с Sovsport.ru рассказал о том, что, по его мнению, ЦСКА не станет чемпионом Премьер-Лиги.

«Да, о чемпионстве [ЦСКА] уже и речи не может быть, если "Спартак" не сделает большую глупость. Поэтому остается бороться за второе место», — считает Масалитин.

По мнению экс-игрока ЦСКА, проблемы команды связаны с кадровыми потерями.

«Справедливости ради, любая схема приносит результат при наличии классных исполнителей, — сказал Масалитин. — Эти (кадровые — прим. Sobesednik.ru) проблемы с уходом [Ахмеда] Мусы, [Сейду] Думбия и Вагнера Лав были и при Леониде Слуцком. С каждым годом дела с нападающими обстояли все хуже и хуже».

Кроме того, Масалитин считает, что ЦСКА «не обкатывает молодежь» и не делает ставку на молодых игроков.

«Взяли [Аарона] Оланаре, а он долго не играл, [Алан] Дзагоев сломанный, [Роман] Еременко дисквалифицирован, Витиньо все никак не адаптируется. [Зоран] Тошич тоже то играет, то нет. Вот вам, в принципе, и вся группа атаки, пять человек выпали из состава. В таких условиях любой команде будет тяжело», — рассказал Масалитин.

При этом в матче ЦСКА — «Уфа», который состоится 21 апреля, футболист прогнозирует победу армейцев. «Москвичи должны выиграть. Может быть, не крупно — 1:0, 2:1 или 2:0», — считает Масалитин.