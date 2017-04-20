Спорт
18:09, 20 Апреля 2017 Версия для печати

Александр Мирзоян: 95-летие – это праздник прадедушки "Спартака"

«Общество "Спартак", которое объединило все виды спорта, появилось в 1935 году. До этого был, будем так говорить, прадедушка — футбольный клуб»
«Общество "Спартак", которое объединило все виды спорта, появилось в 1935 году. До этого был, будем так говорить, прадедушка — футбольный клуб»
Фото: Global Look Press

Лидерство «Спартака» в чемпионате России и полукруглую дату Sobesednik.ru обсудил с ветераном клуба.

На этой неделе московский «Спартак» отмечает полукруглую дату со дня своего основания. Болельщики разделились: кто-то уже отпраздновал 95-летие, а кто-то считает, что клубу пока ещё только 82 года, так как непосредственно «Спартаком» общество было названо только в 1935-м.

— Я сужу так: общество «Спартак», которое объединило все виды спорта, появилось в 1935 году. До этого был, будем так говорить, прадедушка — футбольный клуб. Наверное, прадедушку тоже надо вспоминать — почему нет? Не надо забывать про него. Лишний раз вспомнить футболистов, которые тогда играли — это правильно, — рассказал ветеран клуба Александр Мирзоян.

За семь туров до конца чемпионата «Спартак» лидирует в таблице РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на 11 очков.

— У нас ещё чемпионат не закончился, а поздравления всегда высказываются в конце чемпионата. Не в середине, не даже тогда, когда ты оторвался на 11 очков. Вот когда нам вручат медали, тогда мы и станем чемпионами — не раньше, — говорит Александр Мирзоян.

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Соколов Дмитрий

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