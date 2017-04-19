Спорт
Источник: Sovsport.ru
17:37, 19 Апреля 2017 Версия для печати

Экс-президента "Спартака" развеселила футбольная затея Black Star

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы футбольного клуба Black Star.

Ранее Sobesednik.ru писал, что на развитие этого проекта планируется выделить около 10 миллионов рублей.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил Sovsport.ru, что он скептически относится к затее. По его словам, новый клуб, созданный всего за 10 миллионов рублей, не сможет добиться чего-то серьёзного в ближайшее десятилетие.

«Но этих денег недостаточно даже для того, чтобы создать любительскую команду юношеской школы. Вот если бы это было десять миллионов долларов.... С одной стороны, хорошо, когда люди хотят вкладываться в футбол: десять миллионов рублей на его развитие – это хорошо. Но я-то читал, что люди хотят играть чуть ли не в премьер-лиге и покорять её. Это вызывает улыбку. Каждый должен заниматься своим делом: чтобы тот, кто поёт – пел, песни сочинял, тот, кто занимается футболом, – занимался футболом. Представьте себе, если, например, [нападающий «Ростова» и сборной РФ Александр] Бухаров будет рэп сочинять», – сказал Андрей Червиченко.

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